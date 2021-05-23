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«Форсаж-9» собрал более 120 млн долларов за неделю в прокате

Виктория Шанина
Сегодня в 16:47

Кассовые сборы «Форсажа-9» в международном прокате составили 127 млн долларов, хотя премьера фильма состоялась всего неделю назад. Показы в кинотеатрах уже начались в Южной Корее и Гонконге, России, Китае и на Ближнем Востоке (Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет), пишет Variety.

Самые большие сборы пришлись на Китай — 105 млн долларов. Для Universal Pictures «Форсаж-9» станет вторым по кассовым сборам фильмом в стране. На первом месте остается восьмая часть франшизы.

Следом в рейтинге идут Южная Корея (6,4 млн долларов), Россия (6,4 млн), Ближний Восток (5,5 млн) и Гонконг (2,2 млн). В течение лета картина появится на рынке еще 62 стран, включая Австралию, США, Великобританию, Испанию, Францию ​​и Германию.

По прогнозам Variety, в ближайшее время картина соберет более 160 млн долларов. Этот показатель станет рекордным в мировом прокате с начала пандемии.

«Форсаж-9» — картина режиссера Джастина Лина, которая продолжает историю о гонщике по имени Доминик Торетто. Главную роль в картине играет Вин Дизель. В этот раз команде Торетто пришлось спасать мир от хакера, который заполучил сильнейшее оружие на планете и планирует захватить власть на международной арене.

Лин работал над четвертой, пятой и шестой частью «Форсажа», а также над сериалами «Настоящий детектив» и «Сообщество». Сценаристом картины стал Дэниел Кейси — он заменил Криса Моргана, который работал над всеми фильмами франшизы, начиная с «Токийского дрифта».

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