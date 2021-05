Бруно Марс частично продал права на свои песни лейблу Warner Chappell Music

Американский певец Бруно Марс продал права на часть каталога своих песен лейблу Warner Chappell Music. Сделку со звукозаписывающей компанией исполнитель заключил еще полгода назад, пишет Billboard.

Сейчас в каталоге Марса 232 песни, среди них «Just the Way You Are», «Grenade», «Locked Out of Heaven» и «The Lazy Song». Часть треков осталась в частичном владении Бруно Марса. В некоторых треках, таких как «Nothin’ on You» от B.o.B, «Billionaire» от Travie McCoy и «F**k You» от CeeLo Green, исполнитель был соавтором.

Какие именно синглы теперь принадлежат лейблу, неизвестно. Детали сделки, например сумма, которую получил Марс, также не разглашаются.

«Бруно — это креативный гений, и сделать наши отношения с ним еще крепче — это большая честь. В сердце его многочисленных талантов лежат невероятные навыки сонграйтинга, которые он оттачивал годами, прежде чем стать суперзвездой. Он освоил и преобразил несколько жанров с выдающейся оригинальностью и разнообразием. Мир будет продолжать влюбляться в его песни еще многие поколения», — заявил исполнительный директор Warner Chappell Гай Мут.

В этом месяце Billboard озвучил список лучших артистов десятилетия. Бруно Марс занял третью строчку рейтинга, по количеству наград его опередили Дрейк и Тейлор Свифт.