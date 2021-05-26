Шарлиз Терон и Ники Каро снимут феминистский фильм о серфингистках для Netflix

Актриса Шарлиз Терон и режиссер Ники Каро («Мулан», «Тренер») снимут фильм о серфингистках. Картина станет оригинальным проектом стриминговой платформы Netflix.

Сюжет будет основан на статье Дэниела Дуэйна «Борьба за гендерное равенство в одном из самых опасных видов спорта на Земле» в журнале The New York Times Magazine. Журналист рассказал о четырех спортсменках, которые боролись за право участвовать в соревнованиях по серфингу на больших волнах.

Сценарий напишет Беки Джонстон — автор драмы «Семь лет в Тибете» с Брэдом Питтом в главной роли и «Повелителя приливов» с Барброй Стрейзанд. Название проекта о серфинге и дата премьеры пока не раскрываются.

Ранее Шарлиз Терон работала с Netflix над сиквелом «Взрывной блондинки». Первая часть «Взрывной блондинки» с Шарлиз Терон в главной роли вышла в 2017 году. Рецензию на картину от «Афиши Daily» можно прочитать здесь.