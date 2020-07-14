«Взрывная Блондинка 2»: Шарлиз Терон рассказала о работе над сиквелом для Netflix

В разговоре с Total FIlm Шарлиз Терон сообщила о работе над сиквелом шпионского триллера 2017 года «Взрывная Блондинка». Он выйдет на стриминговой платформе Netflix, дата пока не известна.

Терон рассказывает: «Мы отнесли Взрывную Блондинку 2 им, и Скотт Стубер (глава отдела оригинального кино на Netflix — Прим. ред.) очень заинтересовался. Мы обсудили с ним фильм со всех сторон, и сейчас мы в процессе написания сценария. Главный персонаж был поставлен в такие условия, в которых она не могла раскрыться полностью. Так что я думаю, тут еще много потенциала. Ставки высоки, но мы этим заинтригованы».

Другие детали проекта пока не сообщаются.

Первая часть «Взрывной Блондинки» с Шарлиз Терон в главной роли вышла в 2017 году. Тогда фильм был тепло принят зрителями и критиками, заработав в прокате около ста миллионов долларов при бюджете в тридцать. Рецензию на картину от Алисы Таежной можно прочитать здесь.