«Вызов городскому сообществу»: градозащитники и архитекторы оценили проект Лахта-Центра-2

Градозащитники, депутаты и архитекторы отреагировали на проект Лахта-центра-2 — 703-метрового небоскреба, который собирается построить «Газпром» в Петербурге. Их мнения (как за, так и против) приводят РБК и «Фонтанка».

На заседании городского парламента депутат Борис Вишневский назвал новый проект «Газпрома» еще более чудовищным, чем первый Лахта-Центр. Он осудил компанию за изображение башни на фоне Петропавловского собора и счел проект вызовом городскому сообществу. «Наш город — не город небоскребов», — добавил он.

Руководитель архитектурной мастерской Феликс Буянов высказался в поддержку небоскреба. «У Лахта-Центр-2 масштаб беспрецедентный, но это-то и интересно. Само существование Петербурга было агрессивным вызовом среде, природе и соседям. Город держит удар, и не зря сотни и тысячи людей сюда стремятся», — сказал он, добавив, что предыдущий проект «Газпрома» стал визитной карточкой Петербурга.

Краевед и экскурсовод Павел Перец заявил, что давно мечтал увидеть в Петербурге что‑то похожее на Москву-Сити. Он считает, что башня придаст импульс будущему развитию. «Теперь я понимаю, что этот кластер, когда он наконец разовьется с должной скоростью, должным образом, полностью преобразит весь этот район», — добавил Перец.

Архитектурный критик Мария Элькин раскритиковала «Газпром» и власти за отсутствие стратегического планирования, которое могло бы увязать строительство небоскреба с планами развития транспортной инфраструктуры и жилья.

«В общем, не могу сказать, что это чудовищно плохо. Это скорее чудовищно неразумно. Я бы винила в этом не „Газпром“, а именно отсутствие городской институции, которая способна направить развитие в нужном для города и для „Газпрома“ русле», — сказала она. Элькин отметила, что в Петербурге довольно низкое среднее качество архитектуры и даже «Газпром» занимает на этом фоне выигрышную позицию.

Архитектор Алексей Левчук поддерживает строительство второго небоскреба, объясняя это тем, что одиночная башня вызывает тоталитарные ассоциации, а «целый куст» из высотных зданий производит впечатление чего‑то живого. Однако Алексей считает планируемую высоту избыточной и предлагает снизить ее до 500 метров.

Проект Лахта-центра-2 «Газпром» представил 25 мая на совете по сотрудничеству между Петербургом и компанией. Он предполагает строительство здания высотой 703 метра, которое должно стать вторым по высоте небоскребом в мире.