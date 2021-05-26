«Газпром» предложил построить в Петербурге второй по высоте небоскреб в мире — Лахта-центр-2

«Газпром» представил проект строительства Лахта-центра-2 — здания высотой 703 метра, которое должно стать вторым по высоте небоскребом в мире. Своими планами компания поделилась на совете по сотрудничеству между Петербургом и «Газпромом», где присутствовали Алексей Миллер и Александр Беглов. В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что небоскреб предлагается построить в общественно-деловом районе, который создается вокруг Лахта-центра на побережье Финского залива. Автором проекта выступил британский архитектор Тони Кеттл, ответственный за постройку первой башни «Газпрома». По его мнению, новое здание «станет органичным продолжением современного архитектурного ансамбля».

Башню высотой 703 метра планируется сделать спиральной, что должно символизировать «неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее». Форма башни вдохновлена «энергией во всех ее формах, от спиральных энергетических волн, генерируемых вокруг квазара в глубине космоса, до спиралей энергии волн в воде». На высоте 590 метров собираются открыть смотровую площадку, которая должна стать самой высоко расположенной в мире, и сделать небоскреб рекордсменом по высоте верхнего эксплуатируемого этажа. «Элегантный шпиль станет еще одним акцентом в панораме, сформированной доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города», — говорит Кеттл.

Задумку собираются реализовать на принципах проектного финансирования, вне инвестиционной программы «Газпрома». Проектом должна заняться компания, не аффилированная с ПАО «Газпром». «Лахта-центр-2 — это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале XVIII века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире. Создание в районе Лахта-центра ядра, вокруг которого будет формироваться новый, современный центр, позволит не только сделать шаг вперед во всех сферах городского развития, но и даст возможность сохранить исторический Петербург таким, каким мы его знаем и любим», — заявил Алексей Миллер.