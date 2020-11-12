Петербургский «Лахта центр» наградили премией Emporis Skyscraper Award как «небоскреб года»

Петербургский «Лахта центр» наградили архитектурной премией Emporis Skyscraper Award, которая вручается зданиям высотой не менее 100 метров. Об этом говорится на сайте премии.

«Лахта центр» впечатлил жюри своей необычной формой, а также использованием при строительстве экологичных и энергоэффективных технологий и материалов.