Петербургский «Лахта центр» наградили премией Emporis Skyscraper Award как «небоскреб года»

Петербургский «Лахта центр» наградили архитектурной премией Emporis Skyscraper Award, которая вручается зданиям высотой не менее 100 метров. Об этом говорится на сайте премии.
«Лахта центр» впечатлил жюри своей необычной формой, а также использованием при строительстве экологичных и энергоэффективных технологий и материалов.
Второе место занял пекинский небоскреб Leeza SOHO (башня Ли Цзе), а третье — нью-йорский Хадсон-Ярдс.
Башня «Лахта центра» является самой высокой в России, ее высота — 462 метра. В здании находится штаб-квартира «Газпрома».