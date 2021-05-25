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Сбер запустил сервис долгосрочной аренды автомобилей по подписке

Семён Гудошников
Сегодня в 9:39

«СберАвто» и «СберЛизинг» запустили сервис долгосрочной аренды автомобилей «СберАвтоподписка». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Пока сервис работает в Москве и Подмосковье, но в скором времени появится в Петербурге. Ориентировочный месячный платеж за автомобиль составляет 1,7–2,2% от его рекомендованной розничной цены.

Сейчас в наличии доступны 40 моделей авто от Lada и Skoda до Range Rover и Porsche. При аренде машин уровня Skoda Rapid или Volkswagen Polo месячная плата будет составлять около 20 тыс. рублей при подписке на 3 года.

Авто можно взять на срок от 6 месяцев до 3 лет, выбрав пробег и тип страховки. В стандартный пакет обслуживания входит плановое ТО, сезонная замена и хранение резины, оплаченные транспортные налоги, страхование каско, ОСАГО, ДСАГО.

«СберАвтоподписка» доступна пользователям старше 21 года с водительским стажем не менее года. Найти сервис можно в приложении и на сайте «СберАвто».

Рынок долгосрочной аренды автомобилей появился в России лишь недавно. В мае 2019-го первой подобную услугу запустила южнокорейская Hyundai. Сейчас аренду по подписке предлагают еще шесть производителей — Volvo, Kia, Genesis, Škoda, Audi и УАЗ. С прошлой осени взять машину в долгосрочную аренду можно в «Яндекс.Драйве».

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