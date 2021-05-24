В ММОМА пройдет дискуссия «7×20». Она будет вдохновлена выставкой «Современник. Начало»

В пространстве Музея современного искусства на Гоголевском бульваре 28 мая пройдет дискуссия «7×20». Она будет посвящена созданию новых проектов, стартапов и институций в культуре. Об этом «Афише Daily» сообщили представители ММОМА.

Дискуссия станет финалом выставки «Современник. Начало», открытой к юбилею легендарного московского театра. В беседе примут участие молодые эксперты из творческой индустрии, которые уже в новых условиях пытаются реагировать на запросы сегодняшнего дня.

Участники обсудят, возможно ли сейчас рождение такого театра, как «Современник», как юным художникам добиться признания, необходимо ли для этого высшее образование и возможен ли успех для артистов-одиночек.

Среди спикеров — художница Екатерина Муромцева, моушен-дизайнер Степан Христофоров, исполнительный продюсер «Современника» Анастасия Харабиберова, создатель кинофестиваля MIEFF Владимир Надеин, MC Сенечка, хореограф Альбина Вахитова и драматург Сергей Давыдов.

Модератором беседы выступит главный редактор «Афиши Daily» Трифон Бебутов. Дискуссия пройдет в пространстве амфитеатра выставки «Современник. Начало» в 19.00. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

Экспозиция «Современник. Начало» открылась в ММОМА в конце апреля. Она будет работать до 30 мая и позволит вспомнить ранние годы театра и его легендарные спектакли 1950–1960-х годов.