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Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с самолетом, где находился Протасевич

Семён Гудошников
Сегодня в 15:45

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала у себя в фейсбуке посадку в Минске самолета, где находился экс-главред Nexta Роман Протасевич. Она назвала реакцию Запада на инцидент шокирующей и напомнила о других случаях принудительных посадок.

«Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других», — сказала Захарова.

Она обвинила западных лидеров в демагогии, заявив, что «кровь и страдания миллионов по всему миру» выбили из‑под них «табуретку, с которой они проповедовали». При этом представительница МИД ничего не сказала о россиянке Софье Сапеге — девушке Протасевича, которая была задержана вместе с ним.

Позже министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что российские дипломаты связались с отцом Сапеги и запросили у белорусских властей консульский доступ к ней. Глава МИД также призвал оценивать посадку самолета в Минске «не сгоряча и не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации».

Тем временем МИД Литвы посоветовал своим гражданам отказаться от поездок в Беларусь, а литовцам, находящимся там, — покинуть страну. По информации Financial Times, власти ЕС могут запретить самолетам «Белавиа» приземляться в аэропортах на территории союза.

23 мая пилотам самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, поступило сообщение о минировании. Лайнер в сопровождении белорусского истребителя вынужденно посадили в Минске.

Среди пассажиров был бывший главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого после посадки самолета в Минске задержали. В Беларуси его обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти. КГБ включил его в список лиц, причастных к терроризму, — за это ему грозит длительное тюремное заключение.

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