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За сутки в России выявили 8406 случаев коронавируса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:50

В России выявили 8406 случаев коронавируса за сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 545 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Саратовской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 009 911. За последние сутки вылечились 6450 человек, за все время — 4 624 212. За сутки умерли 319 заболевших, за весь период — 118 801.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 167,1 млн человек, 3,4 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,1 млн), на втором — Индия (26,7 млн). За ними идут Бразилия (16 млн), Франция (5,9 млн) и Турция (5,1 млн).

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