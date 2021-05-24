За сутки в России выявили 8406 случаев коронавируса

В России выявили 8406 случаев коронавируса за сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 545 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Саратовской областях.