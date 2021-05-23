перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
cromaconceptovisual/Pixabay В России за сутки выявили 8951 случай коронавируса
В России за сутки выявили 8951 случай коронавируса 11:30
Больше 6 тысяч жителей Конго бежали в соседнюю Руанду из‑за извержения вулкана 11:03
Более 20 участников марафона в Китае погибли из‑за ухудшения погоды и резкого похолодания 10:13
ФНС выпустит учебник по налогам для старшеклассников 9:29
Письмо Эйнштейна с формулой E=mc² продали на аукционе за 1,2 млн долларов 9:05
Eurovision Song Contest/YouTube Победителем «Евровидения-2021» стала рок-группа из Италии. Манижа заняла 9-е место
Победителем «Евровидения-2021» стала рок-группа из Италии. Манижа заняла 9-е место 8:20
Фотопроект Манижи, в котором участницы ее выступления отвечают на вопрос, кто такая русская женщина Вчера в 20:29
Том Йорк и Джонни Гринвуд основали новую группу The Smile. Она дебютирует на фестивале «Гластонбери» Вчера в 19:07
Законопроект о казни для педофилов, техно-альбом Дельфина и другие новости дня Вчера в 18:36 Дайджест
Полиция сорвала съезд независимых мундепов в Великом Новгороде. Юлию Галямину задержали Вчера в 17:14
Поправки к законопроекту о недопуске «экстремистов» к выборам не отменяют его обратную силу Вчера в 16:45
Верный друг ЛЕНИНОГОРСК/«ВКонтакте» В Татарстане мужчина спас соседского кота, застрявшего в окне этажом выше. Очевидцы в восторге
В Татарстане мужчина спас соседского кота, застрявшего в окне этажом выше. Очевидцы в восторге Вчера в 15:46
В московском метро запустили поезд с граффити. Его дальнейшую судьбу решат на голосовании Вчера в 15:04
«Я был готов пить, готов принимать наркотики»: принц Гарри рассказал о травме из‑за утраты матери Вчера в 14:52
РБК: цены на красную икру в России выросли до максимума за 10 лет Вчера в 14:21
Депутаты подготовят законопроект о смертной казни для педофилов Вчера в 14:01
С момента вакцинации в мире появилось 9 новых миллиардеров. Их общее состояние — 20 млрд долларов Вчера в 13:33
Dolphinmusic/Instagram Дельфин выпустил новый техно-альбом под псевдонимом Механический пес
Дельфин выпустил новый техно-альбом под псевдонимом Механический пес Вчера в 13:18
Россиянам будут выдавать Конституцию при получении первого паспорта Вчера в 12:52
Леди Гага рассказала о беременности после изнасилования в 19-летнем возрасте Вчера в 12:38
Отключить рекламу

В России за сутки выявили 8951 случай коронавируса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:30

В России выявили 8951 случай коронавируса за сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 242 заражения больше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской и Саратовской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 001 505. За последние сутки вылечились 7297 человек, за все время — 4 617 762. За сутки умерли 357 заболевших, за весь период — 118 482.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 166,7 млн человек, 3,4 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,1 млн), на втором — Индия (26,5 млн). За ними идут Бразилия (16 млн), Франция (5,9 млн) и Турция (5,1 млн).

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить