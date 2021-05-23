В России за сутки выявили 8951 случай коронавируса

В России выявили 8951 случай коронавируса за сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 242 заражения больше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской и Саратовской областях.