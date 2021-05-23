В России за сутки выявили 8951 случай коронавируса

В России выявили 8951 случай коронавируса за сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 242 заражения больше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской и Саратовской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 001 505. За последние сутки вылечились 7297 человек, за все время — 4 617 762. За сутки умерли 357 заболевших, за весь период — 118 482.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 166,7 млн человек, 3,4 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,1 млн), на втором — Индия (26,5 млн). За ними идут Бразилия (16 млн), Франция (5,9 млн) и Турция (5,1 млн).