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AirBaltic прекратил полеты над Беларусью. Это реакция на посадку в Минске самолета с Протасевичем

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:23

Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic приостановил полеты над территорией Беларуси. Такое решение руководство приняло после экстренной посадки самолета в Минске с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем на борту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова министра сообщений Латвии Талиса Линкайтса.

По словам Линкайтса, это связано с вопросами безопасности воздушных судов. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на «Латвийском радио» заявил, что также следует запретить белорусским самолетам летать над Латвией и ввести секторальные санкции в отношении Беларуси.

23 мая пилотам самолета исландской авикомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, поступило сообщение о взрывном устройстве. Самолет в сопровождении белорусских истребителей вынужденно посадили в Минске. Информация о минировании не подтвердилась.

Среди пассажиров был бывший главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков в Минске и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и милиции. КГБ включил его в список физических лиц, причастных к террористической деятельности, — за это ему грозит длительное тюремное заключение.

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