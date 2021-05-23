ФНС выпустит учебник по налогам для старшеклассников

Федеральная налоговая служба разрабатывает учебники о налогах для школьников. Ученикам 10-11 классов, которые уже определились с направлением подготовки, в доступной форме объяснят про налоговую систему России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Даниила Егорова.

«В учебном пособии в доступной и интересной форме будет изложен материал о налогах, налоговой системе и налоговом законодательстве Российской Федерации», — ответил Егоров на вопрос участницы марафона «Новое знание» о том, где школьникам и студентам можно узнавать достоверную информацию о налогах. Он пообещал, что учебники скоро поступят в школы и будут доступны в интернет-формате.

В марте Минпросвещения одобрило учебные пособия по российской и всеобщей истории под редакцией Владимира Мединского. Научный директор РВИО Михаил Мягков заявил, что в учебниках отечественная история представлена синхронно по отношению ко всеобщей, чтобы показать «неразрывную связь России и ее истории с тем, что происходило в мире на различных этапах».