Минпросвещения одобрило учебники по истории под редакцией Владимира Мединского

Министерство просвещения России одобрило учебные пособия по российской и всеобщей истории под редакцией помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского. В ближайшее время они будут изданы, сообщил научный директор РВИО Михаил Мягков.

По его словам, сейчас учебники отправлены в типографию, выход первого тиража ожидается в конце апреля — начале мая.

Мягков отметил, что в учебниках отечественная история представлена синхронно по отношению к всеобщей, чтобы показать «неразрывную связь России и ее истории с тем, что происходило в мире на различных этапах».

История в учебниках начинается с античности и заканчивается сегодняшним днем, пояснил доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Шубин. В пособия в том числе входит анализ пандемии коронавируса и ее последствий.

Владимир Мединский занимал должность министра культуры с 2012 года. В январе 2020 года после того, как правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, чиновник не вошел в новый состав кабмина, который возглавил Михаил Мишустин. Его место заняла Ольга Любимова, которая до этого была главой департамента кинематографии Минкультуры. Мединский, в свою очередь, был назначен помощником президента.

В 2011 году Владимир Мединский защитил диссертацию по истории на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков».

В октябре 2017 года экспертный совет ВАК по истории выступил с рекомендацией лишить ученой степени доктора исторических наук Мединского, а его работу признать не удовлетворяющей критериям докторской диссертации. Президиум ВАК, несмотря на рекомендацию экспертного совета, принял решение сохранить докторскую степень чиновника, признав претензии к его работе несостоятельными.