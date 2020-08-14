перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Дельфин выпустил первый сольный электронный альбом «Температура горения бумаги» 21:37
Сбербанк отказался от бесплатных уведомлений о переводах на карту 21:00
ЦИК объявил о победе Лукашенко на выборах, умерла мать Моррисси и другие новости дня 20:50 Дайджест
Хакеры атаковали банки под видом журналистов 20:03
Urbanturizm/YouTube Блогер Пыж, обвиненный по делу о гостайне, частично признал вину. Дело ведут сразу 12 следователей
Блогер Пыж, обвиненный по делу о гостайне, частично признал вину. Дело ведут сразу 12 следователей 18:47
Телеграм-канал Nexta Live рассказал об уголовном деле в отношении его создателя 18:00
Моррисси сообщил о смерти своей матери 17:53
Йоунси из Sigur Rós и Элизабет Фрейзер из Cocteau Twins выпустили клип «Cannibal» 17:43
Рестораторы Пинский и Новиков откроют новую сеть ресторанов «Москва» 17:19
Serge Serebro/Wikipedia Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Беларуси
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Беларуси 16:27
«Афиша Daily» 22 августа проведет саммит зумеров на «Стрелке» 15:57
Станцию метро «Рижская» в Москве закроют на один год 15:55
Карен Шаинян выпустил фильм о преследовании геев и лесбиянок в Чечне 15:18
Little Big выпустили новый клип «Tacos» 14:45
Музей «Гараж» Музей «Гараж» покажет международную программу кинофестиваля MIEFF
Музей «Гараж» покажет международную программу кинофестиваля MIEFF 14:19
ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем на выборах 14:17
Светлана Тихановская призвала глав городов Беларуси возглавить мирные собрания граждан 13:44
Послушайте новый сингл психоделик-группы Stone Submarines — это часть кампании по спасению океанов 12:50
«Остановите насилие!»: у посольства Беларуси в Москве пройдет акция в поддержку белорусских женщин 12:26
US Department of Defense Минобороны США снова будет искать НЛО
Минобороны США снова будет искать НЛО 11:52
Отключить рекламу

Дельфин выпустил первый сольный электронный альбом «Температура горения бумаги»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:37

Музыкант Андрей Лысиков, известный как Дельфин, выпустил свой первый полностью электронный сольный альбом под названием «Температура горения бумаги».

Пластинка была написана во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса — с марта по апрель 2020 года. В создании альбома принял участие мультиинструменталист Сергей Лебедев, уже около 10 лет сотрудничающий с Дельфином.

«Я часто выступаю как диджей и в своих сетах играю подобную музыку. Мне всегда не хватало времени сделать что‑то похожее самому», — говорит Дельфин о новом релизе.

Название альбома отсылает к роману писателя-фантаста Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту». Цитаты из книги используются в треках, сочетающих в себе фанк и электро.

Ранее Дельфин выпустил клип на трек «Лето» со своего последнего альбома «Край», который вышел в прошлом ноябре.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Киллер по вызову
Внезапный комедийный триллер от сценариста «Бешеных псов» и «Криминального чтива»
комедия
Красотка в ударе
Отечественная комедия о том, что красота — в глазах смотрящего
детектив
Начало
Навороченный триллер Кристофера Нолана про вора, проникающего в мозги людей
электроника
«Signal 2020»
Главный загородный рейв лета
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить