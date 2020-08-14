Дельфин выпустил первый сольный электронный альбом «Температура горения бумаги»

Пластинка была написана во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса — с марта по апрель 2020 года. В создании альбома принял участие мультиинструменталист Сергей Лебедев , уже около 10 лет сотрудничающий с Дельфином.

Музыкант Андрей Лысиков , известный как Дельфин, выпустил свой первый полностью электронный сольный альбом под названием «Температура горения бумаги».

«Я часто выступаю как диджей и в своих сетах играю подобную музыку. Мне всегда не хватало времени сделать что‑то похожее самому», — говорит Дельфин о новом релизе.

Название альбома отсылает к роману писателя-фантаста Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту». Цитаты из книги используются в треках, сочетающих в себе фанк и электро.

Ранее Дельфин выпустил клип на трек «Лето» со своего последнего альбома «Край», который вышел в прошлом ноябре.