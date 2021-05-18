перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Патриарх Кирилл призвал ограничить суррогатное материнство и запретить его для иностранцев 15:13
HBO приобрел права на фильм «Маша» с Анной Чиповской 14:29
Госдума запретила звуковую рекламу на зданиях 14:19
Пресс-материалы В «ВКонтакте» появился сервис аренды электросамокатов
В «ВКонтакте» появился сервис аренды электросамокатов 14:02
Температура в Москве побила рекорд 124-летней давности. Пассажирам в метро и на МЦК раздают воду 13:39
Евгений Понасенков пришел на «Вечерний Ургант» и спел песню «Ride It» 12:55
На руководителей Tut.by завели уголовное дело о неуплате налогов. Сайт издания заблокировали 12:48
Обрушилась знаменитая скала Арка Дарвина на Галапагосских островах 12:03
В России выявили 8183 новых случая коронавируса 11:46
Пресс-материалы Парнишка и Ella выпустили мрачноватый поп-бэнгер «Мы умрем»
Парнишка и Ella выпустили мрачноватый поп-бэнгер «Мы умрем» 11:15
«Магнит» договорился о покупке «Дикси» за 92 млрд рублей 11:11
Патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью 10:24
Директор ФСИН: мошеннических кол-центров в российских тюрьмах не существует 10:08
Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит в отставку после критики губернатора и полпреда 9:41
Умерла писательница Екатерина Вильмонт 8:40
Peacock/YouTube В сети появился трейлер мини-сериала «Утраченный символ». Он поставлен по роману Дэна Брауна
В сети появился трейлер мини-сериала «Утраченный символ». Он поставлен по роману Дэна Брауна 3:10
Hulu выпустит документальный сериал «Маккартни 3, 2, 1» 2:28
«ВКонтакте» запустит бесплатные групповые видеозвонки на 2048 человек 1:40
«Аэрофлот» прекратил продавать билеты в Турцию на июнь. Исключение — два рейса в неделю 0:59
Снуп Догг выпустит сериал о самых глупых преступниках в мире Вчера в 23:56
Отключить рекламу

HBO приобрел права на фильм «Маша» с Анной Чиповской

Юлия Онодэра
Сегодня в 14:29

Телеканал HBO купил права на российский фильм «Маша», снятый Анастасией Пальчиковой, с Анной Чиповской в главной роли. Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на пресс-службу 1–2–3 Production.

Ленту продали для показа HBO Central Europe, в состав которого входят такие каналы, как HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2. Сколько стоили права на фильм, не сообщается. «Машу» покажут в эфире в октябре 2021 года.

Картина рассказывает о 13-летней девочке по имени Маша, которая живет в 1990-е годы в российской провинции. Ее отец — криминальный авторитет. Однажды Маша узнает о том, с какими людьми общается с самого детства.

Повзрослевшая героиня уезжает в Москву, мечтает стать певицей и пытается покончить с прошлым. Однако оно не отпускает девушку.

Российская премьера «Маши» состоялась 1 апреля 2021 года. Сейчас фильм доступен в онлайн-кинотеатре Kion. В 2020 году лента участвовала в фестивале «Кинотавр», там она была отмечена в номинации «Лучший дебют». «Афиша Daily» публиковала интервью с режиссером фильма Анастасией Пальчиковой и исполнительницей главной роли Полиной Гухман.

События недели на afisha.ru
детектив
Пила: Спираль
Перезапуск самой кассовой хоррор-франшизы
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
иммерсивный
Фантасмагория в черном
Шоу-ужин в булгаковской стилистике
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Анастасия Пальчикова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить