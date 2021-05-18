HBO приобрел права на фильм «Маша» с Анной Чиповской

Ленту продали для показа HBO Central Europe, в состав которого входят такие каналы, как HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2. Сколько стоили права на фильм, не сообщается. «Машу» покажут в эфире в октябре 2021 года.

Телеканал HBO купил права на российский фильм «Маша», снятый Анастасией Пальчиковой , с Анной Чиповской в главной роли. Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на пресс-службу 1–2–3 Production.

Картина рассказывает о 13-летней девочке по имени Маша, которая живет в 1990-е годы в российской провинции. Ее отец — криминальный авторитет. Однажды Маша узнает о том, с какими людьми общается с самого детства.

Повзрослевшая героиня уезжает в Москву, мечтает стать певицей и пытается покончить с прошлым. Однако оно не отпускает девушку.

Российская премьера «Маши» состоялась 1 апреля 2021 года. Сейчас фильм доступен в онлайн-кинотеатре Kion. В 2020 году лента участвовала в фестивале «Кинотавр», там она была отмечена в номинации «Лучший дебют». «Афиша Daily» публиковала интервью с режиссером фильма Анастасией Пальчиковой и исполнительницей главной роли Полиной Гухман.