В Пермском крае школьник напал с ножом на учительницу

Полиция Пермского края задержала учащегося лицея, который напал на преподавательницу. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Собеседник агентства отметил, что ученик «использовал предмет, похожий на нож». Молодой человек задержан, учительница госпитализирована.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. К моменту написания новости региональный Минздрав состояние пострадавшей не прокомментировал.

Ранее в Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих. Погибли три человека.