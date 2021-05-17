В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих. Погибли три человека

В Екатеринбурге в сквере у железнодорожного вокзала мужчина с ножом набросился на прохожих. В результате погибли три человека, пишет «Екатеринбург онлайн».

Очевидцы сообщили о выстрелах. Силовики ранили нападавшего при задержании — он оказал сопротивление и полицейские вынужденно применили оружие. Мужчина с ножом выжил, сквер оцепило МВД.

Представители из Следственного комитета отмечают, что конфликт произошел на почве употребления алкоголя, а погибшие – трое мужчин. По данным СМИ, нападавший и погибшие были знакомы.