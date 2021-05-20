HBO Max показал трейлер спецэпизода «Друзей». В нем актеры вспоминают культовые моменты шоу

В ролике шестеро главных героев сериала встречаются в декорациях квартиры Моники и вспоминают самые яркие моменты шоу. Они повторяют свои знаменитые реплики, шутят и спорят, был ли у Рейчел и Росса перерыв в отношениях.

Помимо Дженнифер Энистон, Мэтта ЛеБлана, Лизы Кудроу, Кортни Кокс, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера, в видео появляются Том Селлек и Мэгги Уилер — исполнители ролей Ричарда и Дженис.

Судя по трейлеру, в спецэпизоде зрители увидят самые запоминающиеся костюмы из сериала, а также снова услышат, как поет Фиби (точнее, актриса Лиза Кудроу). Премьера эксклюзивного выпуска «Друзей» назначена на 27 мая.

Ранее сообщалось, что в шоу появятся Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, корейская группа BTS, модели Синди Кроуфорд и Кара Делевинь, Леди Гага, Кит Харингтон, Джеймс Корден, Риз Уизерспун, Малала Юсуфзай и другие знаменитости.