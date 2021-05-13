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HBO Max показал тизер спецэпизода сериала «Друзья». Он выйдет в конце мая

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:52

Стриминговый сервис HBO Max показал тизер специального эпизода культового сериала «Друзья». Ролик опубликовали на ютьюб-канале платформы.

В нем создатели шоу анонсировали дату выхода долгожданного спецвыпуска. Премьера назначена на 27 мая 2021 года. Как отметил The Hollywood Reporter, шоу выйдет раньше, чем предполагали поклонники.

Съемки эпизода прошли в калифорнийском городе Бербанке в начале апреля. Работу над спецвыпуском несколько раз откладывали из‑за пандемии коронавируса. Первоначально «Друзья» должны были вернуться на экраны в марте 2020 года.

Дэвид Швиммер рассказал, что актеры оригинального сериала появятся в спецэпизоде не в образах своих персонажей. Каким будет продолжение «Друзей», он не раскрыл.

Помимо шестерки исполнителей главных ролей, в шоу появятся Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, корейская группа BTS, модели Синди Кроуфорд и Кара Делевинь, Леди Гага, Кит Харингтон, Джеймс Корден, Риз Уизерспун, Малала Юсуфзай и другие знаменитости.

Режиссером спецвыпуска выступил Бен Уинстон. Он также занимался продюсированием проекта вместе с создателями легендарного ситкома Дэвидом Крейном, Кевином Брайтом и Мартой Кауффман.

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