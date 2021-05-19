Фестиваль Red Summer пройдет в Москве сразу на двух площадках. На них выступят Feduk, Дельфин и Елка

Летом в Москве пройдет фестиваль Red Summer. В этом году его мероприятия состоятся сразу на двух площадках: на набережной возле «Красного Октября» и на крыше клуба Gipsy. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы концертов.

В рамках Red Summer выступят Карандаш, Feduk, «Заточка», «Пневмослон», «Моя Мишель», Алена Швец, Gone.Fludd, Burito, Елка, Loqiemean, Thomas Mraz, Anacondaz, «Пилот», Луна, Нейромонах Феофан, Дельфин, Catharsis, Дора, Dzhizus и «Ундервуд».

Концерты пройдут с 3 июня по 6 августа. Посмотреть их расписание и узнать, на какой из двух площадок состоится то или иное мероприятие, можно на сайте Red Summer.

Создатели фестиваля обещают зрителям специальные летние шоу самых актуальных артистов, продуманный звук, качественный свет, хороший обзор сцены и передовое техническое оснащение, а также оригинальное меню фуд-зоны и интерактивные развлечения.

Также летом 2021 года в Москве пройдет другой опен-эйр-фестиваль — Summer Sound. На нем выступят «Каста», «25/17», Alai Oli, Guf, «Папин Олимпос», ssshhhiiittt!, Radio Tapok и Rock Privet. У Summer Sound будет и программа в Петербурге, ее лайнап объявят позднее.