перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Steam появился «Симулятор одиночества в русской деревне» 22:52
Бывшая помощница Мэрилина Мэнсона обвинила его в сексуальном насилии и побоях 22:13
Фестиваль Red Summer пройдет в Москве сразу на двух площадках. На них выступят Feduk, Дельфин и Елка 21:28
Пользователь твиттера сравнил сторис из Израиля и Палестины 21:24
IFC Films/YouTube St. Vincent появилась вместе с Кэрри Браунстин в трейлере психоделического триллера «Мотель „Нигде“»
St. Vincent появилась вместе с Кэрри Браунстин в трейлере психоделического триллера «Мотель „Нигде“» 20:42
Манижа в финале «Евровидения», Feduk ищет убийцу Карабаса-Барабаса и другие новости дня 20:26 Дайджест
Андрей Шмаров уходит с поста главреда «Ведомостей». При нем уволилась значительная часть редакции 19:47
Михаил Барышников сыграет Чехова в благотворительном онлайн-спектакле по мотивам «Вишневого сада» 19:13
Garage Screen покажет премьеры Роттердамского и Берлинского кинофестивалей 18:27
Пепперштейн, Диденко и якутское техно: фестиваль «Форма» раскрыл первую волну участников 17:54
Режиссер Александр Миндадзе проведет спецпоказ и встречу со зрителями в поддержку «Дома с маяком» 16:46
unknown artist/YouTube Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино»
Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино» 16:40
Warner Bros. снимет ремейк триллера «Голод» с Катрин Денев и Дэвидом Боуи 16:00
«Чикен Карри» сняли для Feduk новый клип на песню «Бэнгер». В нем появились Александр Гудков и Ян Гэ 15:44
Фестиваль Summer Sound впервые пройдет в Петербурге 15:26
Студия Никиты Михалкова снимет фильм о поединке атомной подводной лодки с кракеном 14:51
ddlovato/Instagram Деми Ловато совершили каминг-аут как небинарная персона
Деми Ловато совершили каминг-аут как небинарная персона 14:32
Хейтеры Илона Маска выпустили токен StopElon. Они хотят «уничтожить главного манипулятора рынком» 14:31
Российские разработчики и правозащитники выпустят игру о политических преследованиях 13:51
Продукты из «Вкусвилла» появились на AliExpress 13:19
Отключить рекламу

Фестиваль Red Summer пройдет в Москве сразу на двух площадках. На них выступят Feduk, Дельфин и Елка

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:28

Летом в Москве пройдет фестиваль Red Summer. В этом году его мероприятия состоятся сразу на двух площадках: на набережной возле «Красного Октября» и на крыше клуба Gipsy. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы концертов.

В рамках Red Summer выступят Карандаш, Feduk, «Заточка», «Пневмослон», «Моя Мишель», Алена Швец, Gone.Fludd, Burito, Елка, Loqiemean, Thomas Mraz, Anacondaz, «Пилот», Луна, Нейромонах Феофан, Дельфин, Catharsis, Дора, Dzhizus и «Ундервуд».

Концерты пройдут с 3 июня по 6 августа. Посмотреть их расписание и узнать, на какой из двух площадок состоится то или иное мероприятие, можно на сайте Red Summer.

Создатели фестиваля обещают зрителям специальные летние шоу самых актуальных артистов, продуманный звук, качественный свет, хороший обзор сцены и передовое техническое оснащение, а также оригинальное меню фуд-зоны и интерактивные развлечения.

Также летом 2021 года в Москве пройдет другой опен-эйр-фестиваль — Summer Sound. На нем выступят «Каста», «25/17», Alai Oli, Guf, «Папин Олимпос», ssshhhiiittt!, Radio Tapok и Rock Privet. У Summer Sound будет и программа в Петербурге, ее лайнап объявят позднее.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
детектив
Пила: Спираль
Перезапуск самой кассовой хоррор-франшизы
иммерсивный
Фантасмагория в черном
Шоу-ужин в булгаковской стилистике
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
триллер
Те, кто желает мне смерти
Анджелина Джоли пытается спасти мальчика от наемников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Красный Октябрь
Люди
Елка
Дельфин
Гуф
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить