Фестиваль Summer Sound впервые пройдет в Петербурге

В этом году в Москве серия концертов Summer Sound пройдет на территории дизайн-завода «Флакон». На специальной сцене выступят «Каста», «25/17», Alai Oli, Guf , «Папин Олимпос», ssshhhiiittt!, Radio Tapok и Rock Privet. Список будет пополняться по мере приближения фестиваля.

Northern Sound и Ticketscloud анонсировали пятый летний фестиваль Summer Sound. Артисты исполнят свои хиты и новые треки в стилях хип-хоп, рок, поп и инди.

Впервые в 2021 году Summer Sound пройдет еще и в Петербурге. Сцена расположится в «Севкабель-порту», а лайнап организаторы объявят в ближайшее время.

Еще одно нововведение: купить билет теперь можно не только на привычных площадках, но и в приложении Vibe от Ticketscloud. Платформа помогает найти компанию для похода на концерты, отправляет важные новости от организаторов и позволяет купить билеты особых категорий, которые больше не продаются нигде.

Посмотреть расписание выступлений в обоих городах и купить билеты можно по ссылке. Также в программе — точки продажи еды, напитков и мерча.