За сутки в России выявили 7920 новых случаев коронавируса

В России выявили 7920 случаев коронавируса за сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 263 заражения меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших — в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Самарской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 965 676. За последние сутки вылечился 9561 человек, за все время — 4 581 787. За сутки умерли 390 заболевших, за весь период — 116 965.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 164,2 млн человек, 3,4 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (32,9 млн), на втором — Индия (25,4 млн). За ними идут Бразилия (15,7 млн), Франция (5,9 млн) и Турция (5,1 млн).