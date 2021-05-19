За сутки в России выявили 7920 новых случаев коронавируса

В России выявили 7920 случаев коронавируса за сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 263 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших — в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Самарской областях.