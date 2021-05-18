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В России выявили 8183 новых случая коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 11:46

В России выявили 8183 случая коронавируса за сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1145 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Иркутской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 957 756. За последние сутки вылечились 8972 человека, за все время — 4 572 226. За сутки умерли 364 заболевших, за весь период — 116 575.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 163,6 млн человек, 3,3 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (32,9 млн), на втором — Индия (25,2 млн). За ними идут Бразилия (15,6 млн), Франция (5,9 млн) и Турция (5,1 млн).

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