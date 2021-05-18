В России выявили 8183 новых случая коронавируса

В России выявили 8183 случая коронавируса за сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1145 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Иркутской областях.