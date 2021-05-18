S7 отменила все рейсы в Турцию до конца октября. Но с возможностью возобновления

S7 Airlines отменила все рейсы в Турцию до конца октября из‑за неопределенности по данному направлению. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Ирину Дунькову.

По ее словам, S7 будет готова возобновить полеты, если эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено.

Ранее, 17 мая, билеты в Турцию перестал продавать «Аэрофлот». Исключение сделали только для двух рейсов в неделю, одобренных оперштабом. В компании сказали, что не хотят создавать неудобство пассажирам из‑за возможных отмен.

Российские власти ввели ограничение на полеты в Турцию с 15 апреля до 1 июня. 17 мая «Интерфакс» со ссылкой на внутренние документы «Аэрофлота» сообщил, что оперативный штаб продлит этот запрет до конца июня. Позже в оперштабе опровергли эту информацию.