Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов в Турцию на июнь, несмотря на то, что авиасообщение со страной прервали до 1 июня. Об этом сообщил «РБК».

Ранее «Интерфакс» писал, что запрет на полеты в Турцию продлят до конца июня — телеграмму об этом якобы получили агенты «Аэрофлота». Однако оперштаб по борьбе с коронавирусом опроверг эту информацию.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия направит в Турцию делегацию, которая оценит эпидемиологическую обстановку и меры безопасности. После проверки туристические поездки могут возобновить.

В «Аэрофлоте» объяснили отмену рейсов на июнь осторожностью. Авиаперевозчик отметил, что ожидает решения штаба правительства и готов увеличить количество рейсов при необходимости, а также открыть продажи билетов.

«Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами», — прокомментировал представитель компании Михаил Демин.