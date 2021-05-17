Apple Music запустит формат аудио без сжатия в июне

Apple анонсировала появление lossless-аудио на музыкальном сервисе Apple Music в июне 2021 года. Новый формат звука для подписчиков стриминга будет бесплатным и по желанию.

В приложении появится возможность слушать треки такими, какими их сочинили авторы, путем сохранения каждого бита исходного аудиофайла при помощи кодека ALAC (Apple Lossless Audio Codec). Lossless-формат будет доступен в CD-качестве при поддержке двух скоростей передачи данных без потерь — 24 бит/48 кГц и 24 бит/192 кГц. Настроить качество можно отдельно для каждой сети — Wi-Fi и мобильной, а также офлайн для сохраненных треков.

Кроме этого в Apple Music появится технология объемного звука Spatial Audio с поддержкой Dolby Atmos. Сначала в формате Dolby Atmos будут доступны несколько тысяч композиций, но позже формат расширят на всю базу сервиса — 75 млн записей. Альбомы, доступные в Dolby Atmos, будут иметь специальный значок, чтобы их было легче найти.

По умолчанию Apple Music будет автоматически воспроизводить треки Dolby Atmos на всех наушниках AirPods и Beats с чипом H1 или W1, а также на встроенных динамиках в последних версиях iPhone, iPad и Mac.

Ранее Spotify объявил о запуске в 2021 году тарифа «Hi-Fi» с музыкой более высокого битрейта. Однако шведское приложение будет транслировать музыку такого формата за дополнительную плату.