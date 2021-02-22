Spotify запустит тариф «Hi-Fi» с более высоким качеством звука в 2021 году

В этом году Spotify запустит тариф «Hi-Fi» с музыкой более высокого битрейта. Об этом компания сообщила в твиттере.
Стриминговая платформа представила ролик с участием Билли Айлиш и Финнеаса, в котором они рассказывают о важности прослушивания музыки без потерь. По их словам, они много работают над деталями в своих песнях и хотели бы, чтобы поклонники имели возможность оценить их работу.
Представители Spotify пока разглашают технических деталей, но, как отмечает DTF, платформа ранее уже экспериментировала с форматом lossless. Сейчас базовый тариф дает пользователям доступ к записям в формате 320 килобит в секунду.
В прошлом году Spotify купила платформу для подкастов Megaphone за 235 млн долларов. На ней она будет внедрять технологию интеграции рекламы, которая будет появляться посреди воспроизведения аудиодорожки.