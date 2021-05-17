Корейский диджей Пегги Гу выступит на фестивале Present Perfect в Петербурге

Знаменитый южнокорейский диджей Пегги Гу выступит на Present Perfect Festival, который пройдет в Петербурге с 23 по 25 июля. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.
Гу выйдет на сцену фестиваля 24 июля. Она присоединится к другим звездам электронной сцены — Рикардо Вильялобосу и Крейгу Ричардсу. Билеты на выступления артистов можно приобрести на сайте Present Perfect Festival.
Пегги Гу известна как первый диджей из Кореи, когда‑либо игравший в легендарном берлинском клубе Berghain, а также как участница таких фестивалей, как Glastonbury, Dekmantel и Les Nuits Sonores. Также Гу — автор модного бренда Kirin и успешный инстаграм-блогер.
Present Perfect Festival организуют Roots United и 2A Production. Шоу будет посвящено электронной музыке и современному искусству. Среди участников — «СБПЧ», Kito Jempere, Nocow.