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Корейский диджей Пегги Гу выступит на фестивале Present Perfect в Петербурге

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:14

Знаменитый южнокорейский диджей Пегги Гу выступит на Present Perfect Festival, который пройдет в Петербурге с 23 по 25 июля. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Гу выйдет на сцену фестиваля 24 июля. Она присоединится к другим звездам электронной сцены — Рикардо Вильялобосу и Крейгу Ричардсу. Билеты на выступления артистов можно приобрести на сайте Present Perfect Festival.

Пегги Гу известна как первый диджей из Кореи, когда‑либо игравший в легендарном берлинском клубе Berghain, а также как участница таких фестивалей, как Glastonbury, Dekmantel и Les Nuits Sonores. Также Гу — автор модного бренда Kirin и успешный инстаграм-блогер.

Present Perfect Festival организуют Roots United и 2A Production. Шоу будет посвящено электронной музыке и современному искусству. Среди участников — «СБПЧ», Kito Jempere, Nocow.

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