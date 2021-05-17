Корейский диджей Пегги Гу выступит на фестивале Present Perfect в Петербурге

Знаменитый южнокорейский диджей Пегги Гу выступит на Present Perfect Festival, который пройдет в Петербурге с 23 по 25 июля. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Гу выйдет на сцену фестиваля 24 июля. Она присоединится к другим звездам электронной сцены — Рикардо Вильялобосу и Крейгу Ричардсу. Билеты на выступления артистов можно приобрести на сайте Present Perfect Festival.