С 23 по 25 июля Roots United и 2A Production проведут в Петербурге музыкальный фестиваль Present Perfect. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба ивента.

Масштабное шоу будет посвящено электронной музыке и современному искусству. Организаторы решили объединить «разные творческие единицы для создания междисциплинарных коллабораций». В основе идеи лежат расцвет локальной сцены во время пандемии коронавируса и большой опыт PPF в продюсировании новых проектов.