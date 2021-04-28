С 23 по 25 июля Roots United и 2A Production проведут в Петербурге музыкальный фестиваль Present Perfect. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба ивента.
Масштабное шоу будет посвящено электронной музыке и современному искусству. Организаторы решили объединить «разные творческие единицы для создания междисциплинарных коллабораций». В основе идеи лежат расцвет локальной сцены во время пандемии коронавируса и большой опыт PPF в продюсировании новых проектов.
Главным преимуществом фестиваля станет блок PPF «Артефакты». Это эксклюзивные выступления, которые команда разрабатывала вместе с артистами.
В программе
- Электронный концерт группы «СБПЧ» и презентация шоу «Кристалл» со сценической постановкой от PPF;
- Живая премьера альбома «Yet Another Kito Jempere Album», записанного Kito Jempere в коллаборации с музыкантами из разных стран;
- Лайв электронного музыканта Nocow в сопровождении танцевальной постановки от хореографа Владимира Варнавы;
- Классика из каталога передового британского лейбла Warp Records в исполнении Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) со сценографией от команды художников Volna.
Также на шоу появятся иностранные исполнители. Уже объявлены артисты Ricardo Villalobos и Craig Richards — они откроют фестиваль.
Мероприятие пройдет в пространстве «К-30», расположенном в Гавани Васильевского острова. Купить билеты на один или все дни фестиваля можно по ссылке.