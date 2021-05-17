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В Москве мундепа задержали из‑за акции в поддержку Навального. Она сказала, что не участвовала в ней

Семён Гудошников
Сегодня в 16:29

Муниципального депутата московского района Черемушки Юлию Щербакову задержали по делу об участии в акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального. Об этом она рассказала РБК.

По словам Щербаковой, она не участвовала в митинге, а в это время ездила с детьми к зубному врачу. «При составлении протокола мне показали две фотографии, на которых изображен другой человек. Я сказала, что это не я, но сотрудник полиции продолжил составлять протокол», — сказала политик.

Она отметила, что полицейские уже приходили к ней утром 15 мая, а 17 мая на выходе из подъезда мундепа остановили два участковых. Женщину доставили в ОВД «Черемушки», где составили протокол об участии в несогласованной акции, а после отвезли в Черемушкинский суд, где должны назначить заседание.

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов в эфире «Эха Москвы» назвал ситуацию «совершенно противоправной». «Вменяемая ей статья, даже если бы она имела основания, не является арестной, а значит, задерживать человека нет оснований. Юля была тем не менее доставлена в ОВД, там отказались для начала фиксировать время, потом начали производить следственные действия, хотя Юля настаивала на том, чтобы дождаться адвоката», — заявил он.

21 апреля в десятках городов России прошли акции в поддержку Алексея Навального. МВД оценило численность московского митинга в 6000 человек, петербургского — в 4500. СМИ писали о 10 000 и 25 000 человек на акции в столице.

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