Правительство хочет запретить иноагентам заниматься просветительской деятельностью

Правительство предложило запретить некоммерческим организациям из реестра иностранных агентов заниматься просветительской деятельностью. Такой проект подготовило Министерство просвещения.

Согласно положениям документа, для организации юрлицом и физлицом лекции или мастер-класса нужно соответствовать ряду новых требований, а после заключить договор. Одни из требований — не числится в списке иноагентов, не быть должником по налогам и сборам и в течение двух лет участвовать «в реализации общественно значимых инициатив».

16 марта Госдума приняла поправки в закон об образовании, которые запрещают заниматься просветительской деятельностью без согласования с властями. Необходимость их принятия они объясняют борьбой с пропагандой «антироссийских сил».

Научное сообщество призывает не вносить поправки. Российская академия наук обратилась к Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон.