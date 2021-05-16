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Глава РАН: качество высшего образования падает из‑за проблем в школах — в них отсутствует идеология

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:15

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил о падении качества образования в российских университетах и подготовки их выпускников. По его словам, вузы обвиняют в этом уровень образования в школах. Его слова приводит ТАСС.

Сергеев считает, что падение уровня подготовки нынешнего студента можно сравнить с ситуацией в 1990-е и 2000-е годы, когда «связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране». «Тем не менее задача заключается в том, как нам качество студента повысить. Но когда университетам высказывается такая претензия, <…> то университеты кивают на школы: „А из школы кто приходит?“ Такие что, извините, надо таблицу умножения учить», — разъясняет он.

Глава РАН добавил, что в школьном образовании есть проблемы. Одной из них он назвал отсутствие идеологии, которая «должна строиться на тех ценностях, которые объединяют» граждан. Также он отметил, что нужно «поднимать престиж и статус учителя» — этим занимается РАН, и к ней должны присоединиться другие университеты.

С похожим предложением об идеологии в школе выступила детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец. По ее мнению, причиной нападения на казанскую школу бывшего ученика Ильназа Галявиева, в результате которого погибли 9 человек, стало «абсолютное отсутствие государственной идеологии».

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ИТАР-ТАСС
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