Москвичам рассказали, когда в город вернется хорошая погода

Потепление и погода без осадков вернутся в Москву в начале следующей недели. Об этом ТАСС рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам Варакина, несмотря на потепление, рекордно теплую погоду пока что ждать не стоит. В целом, в мае не будет рекордных показателей высокой температуры.

«На следующей неделе, по крайней мере в первой половине недели, будет хорошая погода: погожая, температура выше нормы, без осадков», — заявил метеоролог.

На этой неделе погода в Москве будет холодной и дождливой. До конца апреля в столице может выпасть снег.