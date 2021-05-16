Собянин: с 1990 года населения Москвы увеличилось почти на 2 млн человек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за 31 год москвичей стало больше почти на 2 млн. Демографическими данными градоначальник поделился в эфире «Россия 1».

Темой разговора стало развитие московского метро. «В 1980-е, 1990-е, в начале 2000-х строительство и развитие метро с каждым годом замедлялось и замедлялось. И самих москвичей стало начиная с 1990 года, почти на 2 млн больше. И, конечно, метро должно успевать за этим развитием. Более того, оно должно опережать», — сказал он.

В 2020 году население России снизилось более чем на 500 тыс. человек. На 1 января 2021 года в России проживали 146,2 млн человек, притом что на тот же день годом ранее — 146,7 млн. Это минимальный показатель с начала 2014 года, когда в России была зафиксирована численность в 143,7 млн человек.

В 2017 году Собянин посчитал, что из‑за сноса пятиэтажек прирост московского населения составит полмиллиона человек. По его словам, основными покупателями нового жилья, которое появится на месте снесенного, будут жители столицы.