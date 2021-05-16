В России выявили 8 554 случая коронавируса за сутки

В России выявили 8 554 случая коронавируса в 84 регионах за последние сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 236 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего зараженных обнаружили в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Воронежской областях.