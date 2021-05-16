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В России выявили 8 554 случая коронавируса за сутки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:40

В России выявили 8 554 случая коронавируса в 84 регионах за последние сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 236 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего зараженных обнаружили в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Воронежской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 940 245. За последние сутки вылечились 8 573 человека, за все время — 4 556 073. За сутки умер 391 заболевший, за весь период — 115 871.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 162,5 млн человек, 3,3 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (32,9 млн), на втором — Индия (24,6 млн). За ними идут Бразилия (15,5 млн), Франция (5,9 млн) и Турция (5,1 млн).

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