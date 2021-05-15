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В России выявлено 8 790 новых случаев коронавируса

Виктория Шанина
Сегодня в 11:41

В России выявили 8 790 случаев коронавируса в 84 регионах за последние сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 410 заражения больше, чем вчера.

Самый сильный прирост зараженных — в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Саратовской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 931 691. За последние сутки вылечились 9 866 человек, за все время — 4 547 500. За сутки умерли 364 заболевших, за весь период — 115 480.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 161 млн человек, 3,3 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (32,8 млн), на втором — Индия (24,3 млн). За ними идут Бразилия (15,5 млн), Франция (5,9 млн) и Турция (5 млн).

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