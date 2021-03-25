Предприятия «Роснефти» вылили нефть на 400 квадратных метров тайги в ХМАО

На двух дочерних предприятиях «Роснефти» в Ханты-Мансийском автономном округе произошли разливы нефти. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО, а также канал «Телеграф_Югра».

Первая авария произошла 20 марта на нефтепроводе «РН-Юганскнефтегаз». В почву и воду попали до полутысячи кубометров нефти. Загрязнено около 350-400 квадратных метров земли.

23 марта прорвало трубопровод на «РН-Няганьнефтегаз» в Октябрьском районе. По словам очевидцев, вылилось до 50 кубов нефтепродуктов. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения земельного участка.

За 2020 год произошло как минимум о три аварии на месторождениях «Роснефти». В октябре на одном из цехов поддержания пластового давления в Югре прорвало трубу. На севере Сахалина несколько суток нефть стекала в акваторию на границе с проливом Асланбегова. На Дюсушевском месторождении утекло около 10 тонн черного золота.

Также в прошлом году произошла крупная авария на дочерней компании «Норильского никеля». Из‑за лопнувшей цистерны в почву и реки Амбарную и Далдыкан было разлито более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. В начале февраля суд оштрафовал предприятие на 146 млрд рублей.