Почти половина опрошенных японцев не хотят голливудских киноадаптаций аниме

Из тысячи японцев в возрасте от 10 до 69 лет, принявших участие в опросе, 45,6% заявили, что их не увлекают потенциальные голливудские экранизации аниме или манги. Об этом сообщает Yahoo Japan со ссылкой на компанию Viviane.

Самые распространенные объяснения, почему респонденты не хотят видеть американские киноадаптации, были «аниме должно оставаться аниме», «потому что они полностью меняют представление аниме», а также «игровой фильм разрушит мечты фанатов».

Однако некоторые респонденты все-таки поделились, фильмы по каким аниме и мангам они хотели бы увидеть в будущем. В десятку самых ожидаемых вошли «Ни одну из них» (45,6%), «Клинок, рассекающий демонов» (6%), «Атака титанов» (4,8%), «Магическая битва» (3,4%), «Наруто» (2,4%), «Детектив Конан» (1,8%), «Слэм-данк» (1,5%), «Невероятные приключения ДжоДжо» (1,5%), «Моя геройская академия» (1,5%) и «Охотник х Охотник» (1,4%). В общей сложности они набрали 24,3% голосов, а остальные варианты — меньше процента.

В феврале этого года Netflix предложил художникам стипендию на учебу в школе аниме в Токио. Учебную программу разработала Хитоми Татено, которая 25 лет работала в студии Ghibli, основанной Хаяо Миядзаки.