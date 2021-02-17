Netflix предложил художникам стипендию на обучение в Токийской школе аниме

Netflix предложил художникам стипендию на учебу в школе аниме в Токио. Об этом сообщает Hypebeast.

Курс создан совместно со студией WIT Studio. Учебную программу разработала Хитоми Татено, которая 25 лет работала в студии Ghibli, основанной Хаяо Миядзаки.

Стипендию получат всего 10 художников. Платформа оплатит не только обучение, но и покроет часть расходов студентов на проживание. Кандидаты должны соответствовать небольшому количество требований: им должно быть от 18 до 25 лет, и они должны уметь говорить по-японски на уровне «повседневной беседы».

Заявку на участие можно подать до 28 февраля. Курс пройдет с апреля по сентябрь этого года. Окончившие обучение будут работать над аниме-проектами Netflix.

В декабре прошлого года студия Ghibli выпустила трейлер своего первого 3D-мультфильма «Ая и ведьма». Картина расскажет о девочке-сироте по имени Ая, которую забирает из приюта загадочная и довольно мрачная пара — Мандрейк и Белла Яга. В новом доме Ая узнает, что ее приемная мать — ведьма. Девочка попытается спастись от нее, объединившись с новым другом, — черным говорящим котом.