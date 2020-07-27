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Бывшие журналисты «Ведомостей» запустят новое СМИ. Оно называется VTimes и откроется осенью

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:11

Уволившиеся из «Ведомостей» журналисты объявили о запуске с осени 2020 года нового онлайн-СМИ под названием VTimes. Их заявление можно прочитать на сайте издания.

Медиапроект сконцентрируется на привычной для «Ведомостей» повестке: здоровье, экологии, ответственном потреблении, человеческом капитале и других темах, уточняется в заявлении бывших журналистов газеты.

«Отказ новых руководителей «Ведомостей» от принципов качественной журналистики вынудил нас уйти из издания, в котором мы проработали многие годы. Однако мы уверены, что России как никогда прежде необходимы независимые источники информации, которым можно доверять, нужны площадки для свободного обмена мнениями и для профессиональной экспертизы», — говорится на сайте VTimes.

Советником нового издания станет основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр (уточняется, что он не будет инвестором или менеджером проекта). Источниками финансирования VTimes станут добровольные пожертвования и реклама, а контент на сайте будет бесплатным. В сентябре планируется запустить краудфандинговую кампанию в поддержу издания.

Под заявлением на сайте VTimes подписались уволившиеся из «Ведомостей» журналисты Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян, Елизавета Базанова, Екатерина Мереминская, Михаил Оверченко, Александра Чунова, Григорий Кравченко и другие.

Ранее некоторые из них «захватили» инстаграм издания и потребовали увольнения главреда Андрея Шмарова, с которым у многих сотрудников редакции возник конфликт из‑за кардинального изменения политики издания. Издатель «Ведомостей» пообещал найти тех, кто подрывает работу газеты.

24 марта, после смены собственника издания, новый владелец «Ведомостей» Константин Зятьков представил Андрея Шмарова как следующего главного редактора. При этом сам Зятьков сравнил газету с подержанным «бентли», а Шмаров заявил, что не читает «Ведомости», не знаком со сводом внутренних правил «Догма», не понимает, что такое харассмент, и считает нормой редактирование статей собственником издания. В соцсетях эти заявления без внимания не оставили.

В конце марта «Ведомости» выпустили колонку с критикой нового руководства, а в начале апреля журналисты опубликовали манифест в защиту независимой редакционной политики издания.

В июне новый собственник издания Иван Еремин предложил журналистам выдвинуть собственного кандидата на пост главреда и пообещал рассмотреть его кандидатуру на совете директоров. Из 90 штатных сотрудников редакции 66 проголосовали за Анфису Воронину, руководительницу редакции партнерских проектов «Ведомости &». 15 июня на заседании совета директоров «Бизнес ньюс медиа» было решено оставить на должности главреда газеты Андрея Шмарова. Следом за этим из «Ведомостей» ушли все пять заместителей главного редактора.

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