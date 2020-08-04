Эллен ДеДженерес продолжит вести свое шоу. Ранее руководство передачи обвинили в расизме

18 сезон «Шоу Эллен ДеДженерес» начнет выходить с 9 сентября несмотря на обвинения руководства шоу в токсичной рабочей атмосфере. Об этом сообщает NBC со ссылкой на продюсеров телеканала.

Ранее ходили слухи, что телеканал заменит Эллен ДеДженерес, однако продюсеры их опровергли, сказав, что «никто не вмешивается и не забирает должность» у ДеДженерес. Тем не менее, расследование WarnerMedia в отношении ситуации в команде продолжается.

Персонал приступил к работе в понедельник, сообщает пресс-секретарь шоу Мелисса Литтл Падгитт (Melissa Little Padgitt). Основная команда еще не вышла на работу. Сейчас все еще продумываются меры предосторожности из‑за коронавируса.

«Шоу Эллен ДеДженерес» — дневное ток-шоу, которое выходит с 2003 года. К настоящему моменту на счету программы 61 премия «Эмми» и 17 сезонов, за время которых к Эллен ДеДженерес приходило огромное множество знаменитостей.

16 июля Buzzfeed опубликовал материал с жалобами работников шоу на расизм, несправедливые сокращения и очень токсичную обстановку, сложившуюся на съемочной площадке. После этого WarnerMedia организовало проверку «Шоу Эллен ДеДженерес».