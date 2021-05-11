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Oasis представит документальный фильм о концертах группы в Небворте в 1996 году

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:19

Британская рок-группа Oasis выпустит документальный фильм о своих знаменитых концертах в Небворте, которые состоялись в 1996 году. Об этом сообщил The Guardian.

Исполнительными продюсерами проекта выступают основатели коллектива Ноэл и Лиам Галлахерами. Они планируют показать поклонникам шоу, которые считают пиком их карьеры. Два концерта в графстве Хартфордшир посетили порядка 250 тыс. человек.

Режиссером фильма стал Джейк Скотт. Он заявил, что в картине не будет «никаких интервью на камеру или ненужных воспоминаний знаменитостей». Вместо этого кинематографист обещает рассказать «историю, полностью основанную на музыке».

Фильм продолжит предыдущий видеопроект Oasis — документальную ленту «Supersonic», в которое описывалась история группы вплоть до выступлений в Небворте. Картину выпустят в 2021 году, к 25-летию концертов.

Ранее The Rolling Stones анонсировали видеоверсию концерта на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в 2006 году. Это шоу считается одним из самых масштабных в истории музыки, на нем присутствовали 1,5 млн зрителей.

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