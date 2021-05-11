Более ста церквей Германии публично благословили однополые браки. На их фасадах появились ЛГБТ-флаги

Более ста римско-католических церквей Германии публично благословили гомосексуальные браки. Акция стала протестом против политики Ватикана, пишет The New York Times.

Группа из 16 священников и активистов создала петицию, в которой призвала церкви благословлять однополые пары. Под инициативой подписались около 2000 человек, это и вдохновило авторов идеи провести публичные благословления.

Акция началась 10 мая — в день памяти библейского Ноя. В контексте Всемирного потопа упоминается радуга, которая является символом ЛГБТ. На фасадах многих церквей, благословляющих однополые союзы, появились радужные флаги.