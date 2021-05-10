перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Посмертный альбом DMX «Exodus» выйдет 28 мая 21:10
Netflix/YouTube Вышел еще один трейлер второго сезона «Любовь, смерть и роботы»
Вышел еще один трейлер второго сезона «Любовь, смерть и роботы» 20:40
St. Vincent в образе шпионки из 70-х в клипе «Down» 20:05
Apple подала в суд на ФАС из‑за штрафа в 12 млн долларов 19:00
Смерть архитектора Хельмута Яна, вакцинация в замке Дракулы и другие новости дня 18:34 Дайджест
«Да здравствует хаос»: вышел дебютный трейлер нового «Венома» 17:26
В Канаде на пляже нашли бутылку с посланием. Ученые предполагают, что ее выбросили с «Титаника» 17:15
Благотворительный фонд «ЗООзащита»/«ВКонтакте» В Свердловской области неизвестные подожгли приют для животных. Погибли десятки собак
В Свердловской области неизвестные подожгли приют для животных. Погибли десятки собак 16:40
Власти Румынии открыли пункт вакцинации от коронавируса в замке Дракулы 15:59
В Москве с 10 мая начали отключать отопление. Процесс займет до пяти дней 15:42
Языческие обряды и танцы вокруг костра в прощальном клипе «Мальбэка» и Сюзанны «Тайна» 15:05
Портреты победителей турнира по Call of Duty изобразили на стадионе в Warzone 15:04
В Лондоне спасли детеныша кита, застрявшего в шлюзе Темзы 14:20
semnasem/YouTube В Рязани неизвестные выпустили на улицу из приюта сотни собак. Как минимум трое животных погибли
В Рязани неизвестные выпустили на улицу из приюта сотни собак. Как минимум трое животных погибли 13:59
Архитектор Хельмут Ян погиб в ДТП. Среди его самых известных работ — Sony Center в Берлине 13:05
В Москве заработал сервис аренды вещей по подписке 12:42
Пропавшего главу омского Минздрава нашли живым. Он сам вышел в деревню 11:52
В России выявили 8465 новых случаев коронавируса 11:13
Herr Fuchs/YouTube SpaceX отправит к Луне спутник Doge-1. Миссия будет оплачена в Dogecoin
SpaceX отправит к Луне спутник Doge-1. Миссия будет оплачена в Dogecoin 10:15
НАСА обвинило Китай в нарушении стандартов в отношении космического мусора Вчера в 20:56
Отключить рекламу

Вышел еще один трейлер второго сезона «Любовь, смерть и роботы»

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:40

Netflix опубликовал еще один трейлер второго сезона анимационного сериала «Любовь, смерть и роботы». Ролик появился на ютьюб-канале сервиса.

В минутном видео представили фрагменты из новых короткометражных новелл, которые войдут в антологию. Их героями, как обещает Netflix, станут обнаженные гиганты, рождественские демоны и одичавшие роботы.

В создании второго сезона приняли участие Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Охотник за разумом»), Тим Миллер («Дэдпул»), Дженнифер Ю Нельсон («Кунг-фу Панда 2») и Джошуа Донен («Карточный домик», «Быстрый и мертвый»).

«Любовь, смерть и роботы» — антология из научно-фантастических, комедийных и хоррор-историй, не связанных общей сюжетной линией. После выхода первого тома (так сериал просят называть продюсеры) в марте 2019 года Netflix продлил сериал на второй.

Новый сезон выйдет на Netflix уже 14 мая. Третью часть антологии должны выпустить в 2022 году.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
комедия
Прабабушка легкого поведения. Начало
Приключения Вовы Рубинштейна в образе валютной проститутки
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Дэвид Финчер
Тим Миллер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить