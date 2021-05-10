Вышел еще один трейлер второго сезона «Любовь, смерть и роботы»

В минутном видео представили фрагменты из новых короткометражных новелл, которые войдут в антологию. Их героями, как обещает Netflix, станут обнаженные гиганты, рождественские демоны и одичавшие роботы.

Netflix опубликовал еще один трейлер второго сезона анимационного сериала «Любовь, смерть и роботы». Ролик появился на ютьюб-канале сервиса.

В создании второго сезона приняли участие Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Охотник за разумом»), Тим Миллер («Дэдпул»), Дженнифер Ю Нельсон («Кунг-фу Панда 2») и Джошуа Донен («Карточный домик», «Быстрый и мертвый»).

«Любовь, смерть и роботы» — антология из научно-фантастических, комедийных и хоррор-историй, не связанных общей сюжетной линией. После выхода первого тома (так сериал просят называть продюсеры) в марте 2019 года Netflix продлил сериал на второй.

Новый сезон выйдет на Netflix уже 14 мая. Третью часть антологии должны выпустить в 2022 году.