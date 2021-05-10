В России выявили 8465 новых случаев коронавируса

В России четвертый день подряд выявляют более 8000 случаев коронавируса, на этот раз — 8465 (на 46 больше, чем вчера ). Об этом сообщает оперштаб по ситуации с COVID-19.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 888 727. За последние сутки вылечились 6774 человека, за все время — 4 502 906. За сутки умер 321 заболевший, за весь период — 113 647.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 158,3 млн человек, 3,2 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (32,7 млн), на втором — Индия (22,6 млн). За ними идут Бразилия (15,1 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5 млн).