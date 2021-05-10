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SpaceX отправит к Луне спутник Doge-1. Миссия будет оплачена в Dogecoin

Семён Гудошников
Сегодня в 10:15

Космическая компания Илона Маска Space-X отправит в следующем году к Луне спутник Doge-1, названный в честь мемной криптовалюты Dogecoin. Миссия будет оплачена в этой же цифровой валюте, написал Маск у себя в твиттере.

На сайте канадской компании Geometric Energy Corporation, которой принадлежит спутник, уточняется, что запуск запланирован на первый квартал 2022 года. Аппарат доставят к Луне при помощи ракеты-носителя Falcon 9.

«Официально оплатив Doge-сделку такого масштаба, Geometric Energy Corporation и SpaceX укрепили Doge в статусе расчетной денежной единицы при ведении лунного бизнеса в космической отрасли», — сказал исполнительный директор GEC Самуэль Рид.

Маск к своему твиту о предстоящей миссии прикрепил видеоролик, призывающий инвестировать в Dogecoin. Среди людей, которые возносят мемную криптовалюту к Луне, в нем показаны Снуп Догг, Владимир Путин и Барак Обама.

Dogecoin был создан в 2013 году в качестве шутки, отсылающей к псу породы шиба-ину из мемов. В конце января 2021 года стоимость криптовалюты начала стремительно расти, в том числе благодаря участникам форума SatoshiStreetBets на Reddit, которые стали массово скупать токены.

В начале февраля 2021 года Илон Маск опубликовал твит, в котором сравнил Doge с ракетой, устремленной к Луне. После этого курс цифровой валюты подскочил еще сильнее — на 51% за сутки. Сейчас Dogecoin занимает четвертое место по капитализации среди всех криптовалют с показателем в 71 млрд долларов. За три месяца цена токена выросла на 1272%.

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