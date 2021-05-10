SpaceX отправит к Луне спутник Doge-1. Миссия будет оплачена в Dogecoin

Космическая компания Илона Маска Space-X отправит в следующем году к Луне спутник Doge-1, названный в честь мемной криптовалюты Dogecoin. Миссия будет оплачена в этой же цифровой валюте, написал Маск у себя в твиттере.

На сайте канадской компании Geometric Energy Corporation, которой принадлежит спутник, уточняется, что запуск запланирован на первый квартал 2022 года. Аппарат доставят к Луне при помощи ракеты-носителя Falcon 9.

«Официально оплатив Doge-сделку такого масштаба, Geometric Energy Corporation и SpaceX укрепили Doge в статусе расчетной денежной единицы при ведении лунного бизнеса в космической отрасли», — сказал исполнительный директор GEC Самуэль Рид.

Маск к своему твиту о предстоящей миссии прикрепил видеоролик, призывающий инвестировать в Dogecoin. Среди людей, которые возносят мемную криптовалюту к Луне, в нем показаны Снуп Догг, Владимир Путин и Барак Обама.