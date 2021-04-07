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THR выпустил большое расследование о «Лиге справедливости». Рассказываем главное

Виктория Шанина
Сегодня в 20:45

Журнал The Hollywood Reporter взял большое интервью у Рея Фишера — Киборга из «Лиги справедливости». Получилось расследование о конфликтах внутри съемочной команды и трудностях на всех этапах продакшена. Кратко пересказываем суть.

Начало: сокращение роли Киборга

Фишер заявил, что вместе с режиссером Заком Снайдером и сценаристом Крисом Террио они поставили цель — достойно представить первого темнокожего супергероя вселенной DC. Однако, после того как Снайдер покинул проект, новый постановщик Джосс Уидон сильно урезал роль Киборга, полностью убрав его предысторию.

Однажды Фишер захотел обсудить новый образ персонажа, на что Уидон ответил: «Кажется, мне сейчас пытаются делать замечания, а этого я не терплю даже от Роберта Дауни-младшего». THR отметил, что это не первый подобный случай, — раньше Уидон так отвечал Галь Гадот и Джейсону Момоа на их вопросы к сценарию.

Лирическое отступление: конфликт Галь Гадот и Джосса Уидона

За время съемок Уидон успел поссориться со всем актерским составом. Самый серьезный конфликт случился, когда Галь Гадот не понравились некоторые диалоги. В ответ на это постановщик пригрозил ей испорченной карьерой.

Актриса добилась встречи с гендиректором Warner Bros. Entertainment. Она не давала комментариев журналистам, но отметила, что «WB удалось быстро разрешить ситуацию».

Галь Гадот в роли Чудо-женщины
Галь Гадот в роли Чудо-женщины

Завязка: реакция Warner Bros. и DC Films

Бывший председатель DC Films Джефф Джонс поддерживал изменения в сценарии, заявляя, что «злить Джосса не стоит». Помимо прочего, он давал актерам не всегда уместные советы. Рею Фишеру он сказал отыграть Виктора Стоуна (Киборга) более добродушным и веселым. Фишер был с этим не согласен, персонаж пережил глубокую физическую и душевную травму, которая его изменила.

Руководители киноподразделения DC и студии WB Джон Берг и Тоби Эммерих поддержали сторону режиссера. Они заявили, что им не нужен фильм про «обозленного темнокожего человека» и они хотят «придать всем супергероям в фильме чувство радости и надежды». Об этом Фишер узнал через одного из менеджеров, ведь на открытых встречах они отрицали все обвинения в расизме.

Кульминация: коронная фраза Киборга

В мультфильмах и комиксах Киборг часто повторял междометие booyah — оно считалось его коронной фразой. Однако в контексте «Лиги справедливости» это смотрится несерьезно, а персонаж становится более карикатурным, поэтому Снайдер отказался ее использовать.

Когда Джосс Уидон занял кресло режиссера, продюсеры вернулись к идее использования этой фразы. Фишер заявил, что это довольно глупое решение, особенно учитывая, что у других персонажей не было подобных выражений. По мнению актера, давать коронную фразу только темнокожему Стоуну — это слишком странно.

Фишеру пришлось уступить — на этом настоял Джон Берг. Продюсер утверждал, что фраза должна быть хотя бы в одном дубле, иначе будет недовольно как его начальство, так и компания-владелец WarnerMedia. Актеру пришлось вернуться на площадку и выслушать еще пару неприятных шуток от Уидона.

После ряда безуспешных встреч с продюсерами менеджер Фишера связался с главой Warner Bros. Pictures Тоби Эммерихом, чтобы решить вопрос разногласий с режиссером. Актера отчитали за то, что он не сообщил о проблеме лично, и пригрозили «дурной славой в нашем бизнесе», имея в виду кинематограф.

Развязка: расследование в Warner Bros.

В августе 2020-го Рей Фишер публично выдвинул обвинения в неправомерном поведении против режиссера Джосса Уидона, бывшего креативного директора DC Comics Джеффа Джонса и продюсера Джона Берга. Компания WarnerMedia начала расследование.

По словам гендиректора WB, никаких нарушений со стороны продюсеров не нашли. Не подтвердилась и версия о том, что изменения в сценарии и роли Киборга связаны с расовыми предрассудками.

Фишер призывает не верить этим заявлениям. По его словам, никто не связался со свидетелями по его наводке. Он уверен, что люди, которые вели расследование, изначально были на стороне Уидона. Кроме того, ему не сказали, какие «меры» приняли по окончании проверки.

Эпилог: планы Рея Фишера на будущее

Только один продюсер — Джон Берг — извинился перед Фишером и выразил надежду, что со временем WB все-таки исправится. Однако актер не планирует возвращаться к роли Киборга — он уже отказался от участия в сольном фильме про Флэша.

Рей Фишер заявил, что осознает, что битву с крупными студиями вести бесполезно. В целом он этого и не добивается, а лишь хочет, чтобы руководителям «Лиги справедливости» больше не поручали серьезных решений.

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