На Amazon Prime Video выйдет документальный фильм о певице Pink

Американская певица Pink анонсировала новый документальный фильм о себе под названием «Pink: все, что я знаю сейчас». Он выйдет на Amazon Prime Video 21 мая. Об этом артистка сообщила в твиттере.
Лента расскажет о гастрольном туре «Beautiful Trauma Tour», который Pink провела в 2019 году. Режиссером картины стал австралийский режиссер Майкл Грэйси, ранее снявший мюзикл «Величайший шоумен» с Хью Джекманом и Зендаей.
«Режиссер — единственный и неповторимый Майкл Грэйси. В главной роли самые милые дети, сделанные мной. Я тоже там. Давайте запрыгнем в гастрольный автобус и посмотрим, как это реально происходит», — написала Pink.
Фильм расскажет о том, как трехкратная обладательница «Грэмми» балансирует между материнством и карьерой. В ленту войдут материалы из личного архива певицы, а также ее закулисные интервью.