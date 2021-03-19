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На Amazon Prime Video выйдет документальный фильм о певице Pink

Юлия Онодэра
Вчера в 23:22

Американская певица Pink анонсировала новый документальный фильм о себе под названием «Pink: все, что я знаю сейчас». Он выйдет на Amazon Prime Video 21 мая. Об этом артистка сообщила в твиттере.

Лента расскажет о гастрольном туре «Beautiful Trauma Tour», который Pink провела в 2019 году. Режиссером картины стал австралийский режиссер Майкл Грэйси, ранее снявший мюзикл «Величайший шоумен» с Хью Джекманом и Зендаей.

«Режиссер — единственный и неповторимый Майкл Грэйси. В главной роли самые милые дети, сделанные мной. Я тоже там. Давайте запрыгнем в гастрольный автобус и посмотрим, как это реально происходит», — написала Pink.

Фильм расскажет о том, как трехкратная обладательница «Грэмми» балансирует между материнством и карьерой. В ленту войдут материалы из личного архива певицы, а также ее закулисные интервью.

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