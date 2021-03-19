На Amazon Prime Video выйдет документальный фильм о певице Pink

Американская певица Pink анонсировала новый документальный фильм о себе под названием «Pink: все, что я знаю сейчас». Он выйдет на Amazon Prime Video 21 мая. Об этом артистка сообщила в твиттере.

Лента расскажет о гастрольном туре «Beautiful Trauma Tour», который Pink провела в 2019 году. Режиссером картины стал австралийский режиссер Майкл Грэйси, ранее снявший мюзикл «Величайший шоумен» с Хью Джекманом и Зендаей.